Sağlık Bakanı Koca, Yarın Karabük'te
1 saat önce
Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Karabük'e gelecek.
Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Karabük
'e gelecek. AK Parti
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Sağlık Bakanı Koca'nın 15 Şubat Cuma günü ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret edeceğini söyleyerek, " Sağlık Bakanımız Valilik ziyaretinin ardından KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek. Ziyaret Sonrası Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İl Başkanlığı ile esnaf ziyaretlerinde de bulunacak. 5000 Evler Semt Polikliniği acil ünitesinin açılışını da gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca daha sonra Safranbolu
'ya geçecek ve burada esnaf ziyaretlerinde bulunacak" dedi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:04 Kaynak: İHA
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