Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısı 8-10 aylık süreçte geliştirilebilir
Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]