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Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek."
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