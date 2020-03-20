Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca, 'Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım"

Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım"

Sağlık Bakanı Koca, Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız...

fahrettin koca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti         
15:04
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü         
09:17
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]