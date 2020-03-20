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Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım."
Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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