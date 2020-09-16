Sağlık Bakanı Koca: "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3,...
Sağlık Bakanı Koca: "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6."
Sağlık Bakanı Koca: "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3,... - Son Dakika
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