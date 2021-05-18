Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz - Son Dakika

Erdoğan'dan sonra ittifak ortağı da topa girdi! Bahçeli'den Peker için çok sert sözler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.

HAZİRAN'DA 30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili de Bakan Koca; Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti. Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'na online olarak katılacağını ve anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.

YAZ AYLARINDA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANABİLİR

Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini ifade etti.