Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel...
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:47 Kaynak: AA
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