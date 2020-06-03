Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul 'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."

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