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Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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