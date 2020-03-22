Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni hayatlar kaybediyoruz. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Sağlık Bakanı Koca: Yeni hayatlar kaybediyoruz.

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:19 Kaynak: İHA

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