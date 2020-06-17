Sağlık Bakanı Koca: "Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle...
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız."
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:59 Kaynak: AA
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