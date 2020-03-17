Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."


"(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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fahrettin koca, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:04 
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