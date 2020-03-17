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Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
"(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:04
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