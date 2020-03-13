Sağlık Bakanı Koca: "(Yeni tip koronavirüs tanısı) Bir hastamız daha var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Yeni tip koronavirüs tanısı) Bir hastamız daha var' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Yeni tip koronavirüs tanısı) Bir hastamız daha var"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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