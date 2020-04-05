Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:12 Kaynak: AA
Son Dakika Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek