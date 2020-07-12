Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim" - Son Dakika

"Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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