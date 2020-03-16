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Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir.
23 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."
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