Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir.

23 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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