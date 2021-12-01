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Sağlık Bakanı Koca: "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok"

01.12.2021 21:07
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyantların çıkması beklenen bir durum olduğunu ve endişe verici bir gelişme olmadığını belirterek, "Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyantların çıkması beklenen bir durum olduğunu ve endişe verici bir gelişme olmadığını belirterek, "Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulu, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile bir araya geldi. Bakan Koca toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

Yeni varyantların çıkması beklenen bir durum olduğunu ve endişe verici bir gelişme olmadığını belirten Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir" dedi.

"ŞU ANA KADAR ÜLKEMİZDE OMİCRON VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR"

Bakan Koca açıklamada, "Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir" ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZDE, AŞILARIN KARMA OLARAK KULLANILDIĞI DA DİKKATE ALINDIĞINDA, ÖNEMLİ BAZI AVANTAJLARIMIZ VARDIR"

Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunulduğunu belirten Bakan Koca, "Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir" dedi.

"YIL BİTMEDEN YERLİ AŞIMIZIN YAYGIN KULLANIMA GİRECEĞİNİ BİR KEZ DAHA MÜJDELEMEK İSTERİM"

Bakan Koca, "Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanı Koca: Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok

Fahrettin Koca, Koronavirüs, TURKOVAC, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" - Son Dakika
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