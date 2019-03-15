Sağlık Bakanı Koca: "Yeni Zelanda'da Gerçekleştirilen Irkçı, Vahşi ve İslamofobik Saldırıyı...

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" -"Bu toprakların birliğine kasteden ve aidiyet içinde olmayan düşünce yapılarını da lanetliyorum"KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni...

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı, vahşi ve islamofobik saldırıyı lanetliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum"

-"Bu toprakların birliğine kasteden ve aidiyet içinde olmayan düşünce yapılarını da lanetliyorum"



KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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