Son dakika haber | Fahrettin Koca: Vaka Sayısı Günlük 40 Katına, Hastane Yükü İse 3 Katına Çıktı. Artış Aynı Oranda Değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç haftadır Covid-19 vakalarında yaşanan artış ile ilgili, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Covid-19 vaka sayılarındaki artışlar, risk gruplarının aşı olması ve maske kullanımı ile ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

"VAKA SAYISI GÜNLÜK 40 KATINA, HASTANE YÜKÜ İSE 3 KATINA ÇIKTI. ARTIŞ AYNI ORANDA DEĞİL"

"Bizde giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz.

"KİŞİSEL TEDBİRLERE UYARAK COVİD İLE YAŞAMAYI ARTIK ÖĞRENDİK"

Kişisel tedbirlere uyarak Covid ile yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım."

Koca, yeni yoğun bakımların açılmasının söz konusu olmadığını belirterek; "Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Covid ile nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.