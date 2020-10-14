Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına...

14.10.2020 20:24

Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır" "15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız.

Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır"

"15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız"

"Koronavirüs tedbirlerine uyarak Covid-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz"

"Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır"

Bakan Koca: "HES korona virüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır"

Sağlık Bakanı Koca: (Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına...
Sağlık Bakanı Koca: (Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına...
Sağlık Bakanı Koca: (Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına...
Sağlık Bakanı Koca: (Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına...

Koronavirüs, 15 Ekim, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca: '(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına... - Son Dakika

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