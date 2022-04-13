Sağlık Bakanı Koca, yerli insülin üretimi için harekete geçildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, yerli insülin üretimi için harekete geçildiğini bildirdi Açıklaması

13.04.2022 23:34
Sağlık Bakanı Koca, yerli insülin üretimi için harekete geçildiğini bildirdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, İnsülin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, yerli insülin üretimi için harekete geçildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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