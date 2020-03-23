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Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi.
Bakan Koca, tarama kitleriyle daha fazla koronavirüs testi yapılacağını belirterek "Kit açısından sorunumuz yok. Bundan sonraki süreçte bu taramalar daha çok artmış olacak" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca yerli solunum cihazının seri üretimine geçeceklerini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:16
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