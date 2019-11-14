Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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