Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında.
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında.
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:17 Kaynak: AA
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