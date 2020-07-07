Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında.

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında.

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:17 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. - Son Dakika
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