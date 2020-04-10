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Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek...
32 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı.
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:06 Kaynak: AA
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