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Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var."
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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