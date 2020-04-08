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Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde.
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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