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Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya, riskli hastayı yoğun bakımda takip...
14 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya, riskli hastayı yoğun bakımda takip etmeye gayret edelim."
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya, riskli hastayı yoğun bakımda takip etmeye gayret edelim."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:28 Kaynak: AA
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