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Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi,...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok."
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok."
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