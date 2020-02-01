Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi,... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi,... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi,...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok."

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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