Sağlık Bakanı Koca: "(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: '(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(5)

Sağlık Bakanı Koca: (Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön...

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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