Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı

23.07.2022 13:59
Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı

Bolu'da Yuva köyünde yaşanan içme suyu zehirlenmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, "1 kişiyi kaybettik. 17'si yoğun bakımda 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.

Bolu'da Yuva köyünde yaşanan içme suyu zehirlenmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, "1 kişiyi kaybettik. 17'si yoğun bakımda 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 16 Haziran tarihinde başlayan içme suyundan zehirlenme olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BOLU

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Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık Bakanı Koca, zehirlenme vakalarında son sayıyı açıkladı - Son Dakika

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