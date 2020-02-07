Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."
Son Dakika Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Partili vekiller İlker Başbuğ'a suç duyurusunda bulundu Hayrunnisa Gül'ün, Ali Babacan'ın partisinin kurucular listesinde yer alacağı iddia edildi Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28