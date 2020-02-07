Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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