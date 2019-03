Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan." dedi.İnşaatı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 'ı makamında ziyaret eden Koca, burada ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, şair İsmet Özel 'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine, Özel ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabb'imden acil şifalar diliyorum." diye konuştu.Bakan Koca, " Kemal Kılıçdaroğlu 'nun dün Antalya 'da esnafın tedavi olmak için 14 çeşit vergi ve para ödediği iddiası var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:"82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan."Bu katkı payının da istismarı önlemek için alındığını ifade eden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dünya ölçeğinde böyle bir oran yok. Katılım paylarının, sağlık gideri içindeki sağlık hizmetinin toplam katılım payı yüzde 2,7. Yani bütün sağlık gideri içindeki payını söylüyorum. İlaçlardan alınan katılım payı -ki kanser ve benzeri ilaçlardan almıyoruz- ilaçlardan alınanla birlikte bütün sağlık hizmetinin toplam sağlık gideri içindeki payı yüzde 5,9. Dünya ölçeğinde böyle bir katılım payı yok.Dünya, her geçen gün bir şekilde hizmeti daraltan, katılım payını artıran bir yaklaşım içinde. En son SMA örneğinde gördüğünüz gibi birçok yurt dışında ve benzeri ilaçların ödemeleri dahil olmak üzere Türkiye geri ödeme listesine almaya devam ediyor. Yani biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu hatta özel sektörden de hizmet alarak vatandaşın hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz."Bakan Koca, 14 Mart 'ta 9. şehir hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla açılacağını dile getirerek, "Gelen hastalarımızdan bu kadar lüks ortam, ileri teknoloji ve nitelikli hizmeti gördükten sonra ekstra bir ücret ödemesi olacak mı diye sorduklarını biliyoruz. Bu hastanelerden de bugüne kadar nasıl hangi hastaneden hizmet alınıyorsa bundan sonraki süreçte de ekstra bir ödeme yapmadan, yine aynı şekilde sadece poliklinik hizmetleri olmak üzere, yine ameliyat ve benzeri acil yoğun bakım hizmetlerinden katılım payı olmamak üzere, hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)