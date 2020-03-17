Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

51 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısı esnasında bir gazeteci, kendilerine mikrofon dağıtılmadığı yönünde sitemde bulundu. Bakan Koca ise "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi takdir topladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sitem eden gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Bakan Koca, kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri aktarmak için kameraların karşısına geçti. Salgın karşısında vatandaşları uyaran ve dikkat olma çağrısını yineleyen Bakan, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını dile getirdi.

GAZETECİDEN SİTEM

Vatandaşları kalabalık yerlere gitmeme konusunda uyaran Bakan, hijyenin önemine de vurgu yaptı. Toplantının ardından söz alan bir gazeteci ise kendilerine mikrofon dağıtılmamasından sitem etti. İsmi bilinmeyen gazeteci "Bundan sonra soru sormak isteyen gazetecilere mikrofon dağıtırsanız böyle bağırmak zorunda kalmayız" dedi.

BAKAN'DAN ÖZÜR

Bakan Koca, gazetecinin sitemine "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek karşılık verdi. Koca'nın yoğun çalışma temposuna rağmen metanetini koruması ve alçak gönüllü yaklaşması sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
17:58
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı         
13:47
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı         
11:48
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil         
10:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 08:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]