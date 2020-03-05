Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak

6 saat önce

Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak

Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, Singapur'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.


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fahrettin koca, Singapur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:56 
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