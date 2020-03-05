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Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak
6 saat önce
Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak
Sağlık Bakanı Koca, Singapur'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:56
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