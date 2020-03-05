Sağlık Bakanı: Singapur'da Covid-19 tanısı konan uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak

Sağlık Bakanı Koca, Singapur 'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi:

Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti

Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu