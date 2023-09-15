Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri - Son Dakika

Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri

Türkiye\'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
Son Güncelleme: 15.09.2023 13:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50'den fazla ülkede saptanan koronavirüsün Eris varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Eris'in belirtileri ise öksürük, ateş, kas ve baş ağrısı olarak sıralanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50'den fazla ülkede saptanan koronavirüsün Eris varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında Eris varyantının belirtileri merak konusu oldu.

BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.

"SEMPTOMLARI OLAN PCR TESTİ YAPTIRMALI"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de koronavirüsün genel şikayetlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Şikayetler aynı; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, kuru öksürük, halsizlik. Altını çizmekte fayda var, bu semptomları olan vatandaşlarımız mutlaka COVID-19 PCR testi yaptırmasında fayda var."

BAKAN KOCA: ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka haberini duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Türkiye'de 9 kişide tespit edilen Eris varyantının belirtileri neler?

DÜNYADA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

DSÖ, geçtiğimiz haftalarda EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.

RİSKİ ÖNCEKİ VARYANTLARA GÖRE DÜŞÜK

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.


Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Eris Varyantı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atanıyor
13:15 Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
13:12 Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Harika Avcı, tedaviyi reddediyor
13:10 Kira anlaşmazlıkları cuma hutbesine girdi! Bu sözler hem kiracılara hem ev sahiplerine
12:26 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor
12:04 Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor
12:03 Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük
11:55 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur
11:49 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor
11:37 Yükselişini sürdüren dolarda 27 liraya ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 13:24:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement