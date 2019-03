Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir Bilecik'te

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir Bilecik 'teSağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir "Aile Sağlık Merkezimizi istihdam etmek üzere burada güzel bir bölüm ayrılmış"BİLECİK - Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir , bir dizi program ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e geldi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık tarafından Valilik önünde karşılanan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, ilk olarak şeref defterini imzaladı. Bakan Yardımcısı Eldemir; Milletvekili Yağcı, İl Başkanı Karabıyık ve Vali Şentürk ile Bilecik'teki çalışmalar hakkında bir süre istişarede bulundu. Ardından İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı'nın açılış törenine katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, güzel bir tesisin açılışında vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskiden belediyecilik diye anlatılırken sadece suların akıtıldığı çöplerin toplandığı başka bir faaliyetin kolay, kolay yapılmadığı dönemler geride kaldı onlar anlatılırdı. Ama şimdi belediyelerimiz sosyal belediyeciliğin gereği her noktada vatandaşımıza hemşehrimize güzel hizmetler sunabilmek için daha önceleri belediye hizmet binası bile bu kadar nitelikli yapamazken bakıyorum şu anda Selim başkanımızın güzel bir başlangıcıyla her mahallede güzel mahalle konakları yapıldı. Bu noktada da Nihat başkanım da burada İstasyon Mahallemize çok güzel bir mahalle konağı kazandırmış" dedi."Aile Sağlık Merkezimizi istihdam etmek üzere burada güzel bir bölüm ayrılmış"Eldemir konuşmasının devamında açılan donatı alanında Aile Sağlık Merkezi'ni istihdam etmek üzere burada güzel bir bölüm ayrıldığına değinerek, "Bunun yanında bir salonu var ve her şeyden önemlisi de bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafı da Bilecikli hemşehrilerimizin İstasyon Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimin rahatlıkla ulaşabileceği bir aile sağlık merkezimizi aile hekimimizi de istihdam etmek üzere burada güzel bir bölüm ayırmış. Ben belediye başkanımıza bu güzel hizmetinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi Nihat başkanım tabi bizim biliyorsunuz belediye başkanlığı dönemlerimizde işte çıraklık dönemi, kalfalık dönemi, ustalık dönemi vs. böyle anlatılırdı. Sağ olsun Selim başkanım bunları vekilim bütün aşamaları böyle geçti. Ondan sonra milletvekilliği noktasında da ilimizi hepimizi temsil ediyor. Burada ama Nihat başkanımın da farklılığı şurada az önce mikrofonda da dedi ki ben 20 yıldır belediyecilik tecrübesiyle karşınızdayım. Bir baktım ki Selim başkanımın da önünde. Selim başkanım 15 yılda bu kadar güzel hizmetler yaptıysa, 20 senelik tecrübesi olan Nihat başkanım ne yapar? Güçlü bir alkışı hak ediyor bence. Ben böyle güzel bir akşamda sizlerin daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu tesisimizin başta İstasyon Mahallemize, Bileceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada sunulacak güzel hizmetlerin devamlı olmasını diliyorum. Yerel uyumunun en güzel şekilde yansıyarak burada vatandaşımıza işte genel idarenin sağlığı, yerel idarenin mahalle konağı. İnşallah çok güzel bir şekilde burada bu hizmetlerin devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in konuşmasının ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle birlikte İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.