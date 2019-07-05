Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22 
Ekonomi
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