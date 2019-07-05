Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak
1 saat önce
Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22
Sağlık Bakanlığınca, KPSS
puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.
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