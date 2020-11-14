Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır

14.11.2020 13:31
Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır, System.String[]

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta görev yapacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta görev yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmak için 112 ve UMKE ekiplerinin, yarışların yapıldığı İntercity İstanbul Park'ta yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "13-15 Kasım 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula-1 Turkish Grand Prix yarışında 1 ambulans helikopter, 1 mobil komuta aracı, 3 UMKE aracı, 1 UMKE ambulansı, 1 UMKE motorize ekibi, 28 tane 112 ambulansı ile 126'sı 112, 21'i UMKE olmak üzere toplam 147 sağlık personeliyle İstanbul Park'ta göreve hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır - Son Dakika


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