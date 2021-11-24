Sağlık Bakanlığı, 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırılan denetimlerde, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve il sağlık müdürlüklerinin, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerinin aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, 200 kişilik ekiple yürütülen denetimlerde öncelikle ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığının kontrol edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor. TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi."

144 eczanede uygunsuzluk tespit edildi

Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimlerin yine TİTCK'nin koordinasyonunda il sağlık müdürlüklerince yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, Türkiye genelinde yapılan denetimlerde şu ana kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde öncelikle kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığının ve İTS ile fiziki stok durumunun uyumunun kontrol edildiği belirtilerek, "Ayrıca gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı." bilgisine yer verildi.

TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve il sağlık müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimlerin artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu, TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık değerlendirilip sonuçlandırılıyor."