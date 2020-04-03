Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini...
13 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:42 Kaynak: AA
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