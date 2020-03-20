Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı , 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.

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