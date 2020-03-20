Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi...

7 saat önce

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi..., System.String[]

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: AA

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