Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi...
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.
Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının pandemi hastanesi olacağını belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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