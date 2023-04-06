Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844 - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844

06.04.2023 13:57

Sağlık Bakanlığı uzun süredir kamuoyuyla paylaşılmayan korona virüs vaka ve ölüm sayılarını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki sınırlı test sayılarına rağmen 179 bin 371 yeni vakaya rastlanırken, korona virüs kaynaklı can kaybının 844 olduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini açıkladı. Sınırlı test sayılarına rağmen beş ayda 179 bin 371 yeni vaka kaydedilirken ölüm sayısı ise 844 oldu.

GEÇEN AY 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aralık ayı 252 ölüm ile en fazla ölümün yaşandığı ay olurken, Ocak ayında 231, Kasım'da 181, Şubat'ta 95, Mart ayında ise 85 ölüm kayıtlara geçti.

SON 2 AYDA VAKA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Sözcü'nün aktardığı tablolara göre geçtiğimiz son iki ayda vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Mart ayı vaka sayıları, Şubat ayının iki katına çıktı.

TESTLERDE POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 40'A ULAŞTI

Tabloları değerlendiren bilim insanları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, yapılan testlerde pozitiflik oranının yüzde 40'a ulaştığını dile getirdi.

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