Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini açıkladı. Sınırlı test sayılarına rağmen beş ayda 179 bin 371 yeni vaka kaydedilirken ölüm sayısı ise 844 oldu.
Aralık ayı 252 ölüm ile en fazla ölümün yaşandığı ay olurken, Ocak ayında 231, Kasım'da 181, Şubat'ta 95, Mart ayında ise 85 ölüm kayıtlara geçti.
Sözcü'nün aktardığı tablolara göre geçtiğimiz son iki ayda vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Mart ayı vaka sayıları, Şubat ayının iki katına çıktı.
Tabloları değerlendiren bilim insanları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, yapılan testlerde pozitiflik oranının yüzde 40'a ulaştığını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844 - Son Dakika