Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Emre Korkut atandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Emre Korkut atandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına", Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına", Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355'inci ve 508'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan başkanlığa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Başkanlık, diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamaktan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tesislerin ruhsat işlemlerine kadar pek çok konuda çalışmalar yürütecek.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Korkut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Emre Korkut atandı - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 17:10 Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 03:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Emre Korkut atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]