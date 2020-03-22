Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin
7 saat önce
SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.
SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesapları; Twitter: https://twitter.com/drfahrettinkoca's=09, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/ Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
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