Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin

7 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.

Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesapları; Twitter: https://twitter.com/drfahrettinkoca's=09, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/ Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:29 Kaynak: DHA

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