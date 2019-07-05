Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni...
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Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni...

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

Sağlık Bakanlığı:
Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Politika
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