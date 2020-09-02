Sağlık Bakanlığı belirli grupları işaret ederek grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı belirli grupları işaret ederek grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artışının önlenmeye çalışıldığı bugünlerde, grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti. Bilgilendirme metninde, hangi grupların ne zaman aşı yaptırması gerektiğine değinildi.

Çeşitli tedbirlerle kontrol altına alınmayan çalışılsa da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Tüm dünyanın üzerinde çalıştığı virüs aşısı bulunana kadar vatandaşlar ise çareyi grip ve zatürre aşısı yaptırmakta arıyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile grip aşısının önerildiği grup paylaşıldı. Kimlerin, ne zaman ve ne için bu aşıyı yaptırması gerektiği detaylıca anlatıldı.

VAKA SAYISI 270 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide koronavirüs tespit edildi. Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 245 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"ASIL GÜÇ, TEDBİRDE"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

BAKANLIKTAN GRİP AŞISI UYARISI

Dünya üzerinde 25 milyondan fazla insana bulaşan ve neredeyse 900 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün henüz bir aşısı yok. Pek çok ülke bu konuda çalışmalar yürütüyor, Rusya ise bulduğunu söylediği aşının denemelerine başlamak üzere. Vatandaşlar ise bu noktada grip ve zatürre aşısı yaptırmak için sıraya girdi. Sağlık Bakanlığı da 65 yaş üzeri kişiler, böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker, astım, kronik akciğer hastalığı olanlar, 6 ay-18 yaş arası aspirin kullananlar ile hamilelerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini açıkladı.

KİMLE GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Bu bilgilendirmede, 65 yaşından ileri yaştaki kişilerin, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlı olduğu belirtildi. Yaşlıların grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebildiklerine işaret eden bakanlık; 65 yaş üzeri kişilerin, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı olanların, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ile hamilelerin mutlaka aşı yaptırmaları önerdi.

KIŞTAN ÖNCE YAPILMASINI ÖNERİLDİ

Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda gribin bir anda zatürre hastalığına dönüşebileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Yaşlılarımızda hipertansiyon, astım, KOAH, diyabet hastalıkları da sık görülmektedir. Astım veya KOAH teşhisi olan yaşlılarda grip geçirilmesi ile hastalığında alevlenmeler görülebilir. Hipertansiyon veya diyabet tedavisi alan yaşlı bireylerde griple birlikte kan basıncında veya kan şekerinde ani yükselmeler gözlemlenir. Tüm bu hastalıklar nedeniyle yaşlı birey hastaneye yatmak zorunda kalabilir."

Yaşlıların aşısını yaptırması gereken ve en çok ölüme neden olan hastalığın zatürre olduğunu vurgulayan bakanlık, "Bu nedenle, zatürre mikrobuna karşı pnömokok aşısının mutlaka yaptırılması gerekir" uyarısına da yer verdi. Sağlık Bakanlığı grip aşısının eylül-kasım ayında kıştan önce yapılmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı belirli grupları işaret ederek grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 07:59

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı belirli grupları işaret ederek grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti - Son Dakika

YORUMLAR (8)
  • Professional : Çok haklısın reis bi çabalayan bakanımız var milletin umrunda değil vatandaş hala tatil derdinde otelden yer ayarlıyor gelsin yasaklar vakalar arttı maske takan yok adam koluna takip öyle çıkıyor sokağa virüsten değil cezadan korktuğu için denetimler sadece cadde üzerinde var ara sokağa yada parka giren polis yok ankara rezil durumda zaten maske takmayana agir cezalar getirilmeli bence.. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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