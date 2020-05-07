Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için alınacak tedbirleri açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için alınacak tedbirleri açıkladı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, 44 gün kapalı kalmalarının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için alınacak tedbirleri açıkladı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, 44 gün kapalı kalmalarının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirler ve müşteriler tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir açıklama yayımladı. Açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarında iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olabileceği, bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşterilerin korona virüs (Covid-19) salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak açıklanan kurallara uyması gerektiği bildirildi. Ayrıca her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği belirtildi. Açıklamada iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir. Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin Covid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır. İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. İş yerinde hizmet verilecek koltuk/birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir. İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir. İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir. İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalıdır. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır."

Açıklamada müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmaması gerektiği aktarılarak, "İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzeri şeyler bulundurulmamalıdır. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmelidir. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır. Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı oluşturan cihazları kullanırken düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalıdır. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir" ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, salgından korunma amaçlı alınan tedbirler kapsamında müşterilere yönelik önlemler de yer aldı. Müşterilerin iş yerinde belirlenen kurallara uyması gerektiği bildirilen açıklamada,

"Diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye (en az 3-4 adım) dikkat edilmelidir. Randevu ile gidilmeli ve randevu saatine uyulmalıdır. Maske (tercihen tıbbi) kullanılmalıdır. İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır. İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalıdır. Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalıdır" denildi.

Personeli korumaya yönelik önlemler çerçevesinde ise hasta personelin (ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan) çalıştırılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Personel çalışırken ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yönlendirilmelidir. Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalıdır. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas ihtimali olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalıdır. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma şartlarına ilişkin de şunlar kaydedildi:

"Temizlik günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmelidir. İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalıdır. İş yeri sık sık havalandırılmalıdır."

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:55 Kaynak: İHA


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