Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799...

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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