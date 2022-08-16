ANKARA Motosiklet ambulanslardan 3-5 dakikada ilk müdahale - Son Dakika
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ANKARA Motosiklet ambulanslardan 3-5 dakikada ilk müdahale

16.08.2022 14:38

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara 3 ile 5 dakika arasında ilk müdahale yapılıyor.

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara 3 ile 5 dakika arasında ilk müdahale yapılıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosiklet ambulanslarda, normal ambulanslarda bulunan acil müdahale ekipmanının tümü yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde faaliyet gösteren iki tekerli ambulansları, özellikle trafik kazaları ve silahla yaralanma gibi vakalara kısa sürede müdahale edilmesi noktasında önem taşıyor. Paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 2'şer kişilik ekiplerin görev yaptığı motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları kısa sürede aşarak, 'altın dakikalar' olarak adlandırılan 3- 5 dakika içinde hastanın yanına ulaşıyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosikletli ambulanslarda, oksijen tüpünden ileri hava yolu desteği için gerekli ekipmana kadar normal ambulanslarda bulunan acil müdahale ekipmanının tümü minimal düzeyde yer alıyor. Türkiye genelinde 60, başkentte ise 6 tane olan motosiklet ambulanslar, saat 08.00'den 21.00'e kadar vatandaşın sağlığı için kullanılıyor.

'YUNUS POLİSİ SANIYORLAR'

Motosikletli sağlıkçılardan paramedik Şencan Duru, "Günümüz genelde yoğun geçiyor. Biz daha çok kara ambulansının ulaşamadığı yerlerde aktif olarak bulunuyoruz. Bir kara ambulansının olay yerine gidip müdahale ettiği bütün aletler bizde de bulunuyor. Kara ambulansı gelene kadar daha hızlı ve pratik bir şekilde hastaya müdahale edip arkadaşlarımızın yükünü de hafifletmiş oluyoruz. Biz hastaya müdahale ettikten sonra hemen oradan merkezle iletişime geçip kara ambulansı istiyoruz ve ambulans geldiğinde hastayı onlara teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız bizi görünce kara ambulansı ile aynı olup olmadığımızı, ne işe yaradığımızı soruyorlar. Kara ambulansını biliyorlar ama motosiklet ambulansı genellikle bilen çok olmuyor. Vatandaşlarımız bazen polis sanıyor; 'Siz Yunus polisi misiniz?' ya da 'Trafik polisi misiniz?' diye soruyorlar. Biz de onlara durumu anlatıyoruz" dedi.

'ACİL MÜDAHALE EKİPMANIMIZIN HEPSİ MEVCUT'

3 yıldır motosiklet ambulansta görev yaptığını belirten paramedik Ali Altun ise "Komuta Kontrol Merkezi'nin uygun görmüş olduğu vakalara yönlendirildiğimiz takdirde, ivedilikle vakalara ulaşıp acil müdahalesini yapıyoruz. Daha sonrasında da vakanın durumuna göre kara ambulansı talep edip hastaneye naklini gerçekleştiriyoruz. Motosiklet ambulansımızın içinde kara ambulansının içinde bulunan bütün malzeme, ekipman hepsi mevcut. Motosiklet ambulansımızda kara ambulansından farklı olarak sadece hasta taşıma ekipmanları bulunmuyor. Bunun dışında hastalara gerekli müdahaleyi yapabileceğimiz acil müdahale ekipmanlarımızın hepsi mevcut. Kara ambulansından farklı olarak trafiğe kapalı alanlara ulaşım sağlayabiliyoruz. Park, mesire alanları gibi araç trafiğine kapalı yollarda kara ambulansından daha hızlı bir şekilde olay yerine ulaşıp hastanın ilk değerlendirmesini yapıp hastanın genel durumunun kötüye gitmesini engelleyerek tedavisini o an uygulayabiliyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA Motosiklet ambulanslardan 3-5 dakikada ilk müdahale - Son Dakika

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