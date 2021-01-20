Sağlık Bakanlığı, Bursa'ya 10 ambulans daha gönderdi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 4'ü 4x4 olmak üzere 10 ambulans daha tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki acil sağlık hizmetleri güçlenmeye ve yenilenmeye devam ediyor.

Önceki günlerde hizmete giren 18 ambulansa ilave olarak 4'ü 4x4 olmak üzere 10 tam donanımlı ambulans daha acil sağlık hizmetleri filosuna katıldı.

Böylece son iki ayda gelen 28 ambulans ile il genelinde 112 istasyonlarındaki ambulans sayısı 148'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa 112'nin gerek kentsel gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterleri karşıladığına dikkat çekti.

Yeni gönderilen ambulansların kentin birçok noktasında bulunan acil sağlık istasyonlarında kullanılacağını bildiren Dr. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan 10 yeni ambulansımız gücümüze güç kattı. 4x4 ambulanslarımızla kötü hava şartlarında bile şehrimizin en uzak köyüne ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde ambulans helikopterimiz hayat kurtarmak için havalanıyor. İlimizdeki ambulans sayısı son gelen ambulanslar ile birlikte 148'e yükseldi. Yeni tam donanımlı ambulanslar acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli daha etkili olmasına katkı sağlayacak."