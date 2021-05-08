Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı

08.05.2021 15:14

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri vurgulamak isteyen Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir videoyu paylaştı. İlgi görmesi beklenen paylaşım ise sosyal medya kullanıcılarından beklenen ilgiyi görmeyerek, 5 saatte yalnızca 700 beğeni aldı.

AK Parti'nin, muhalefetin iddialarına yanıt vermek için paylaşıp ardından sildiği "Yalan Üretim Merkezi" videosunun yankıları sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

GRU VE MİNYONLAR'DAN MESAJ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla "Çılgın Hırsız" animasyon filminin kahramanları Gru ve Minyonlar'ın yer aldığı bir video yayınladı. "Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar'ın #COVID19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var" notuyla paylaşılan videoda karakterler, "Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, birbirinize karşı nazik olun" mesajı verirken, maske, mesafe, hijyen kuralları anımsatılıyor.

5 SAATTE 700 BEĞENİ ALDI

Ancak paylaşılan video beklenen etkiyi uyandırmadı ve 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında 5 saatte 700'e yakın beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları da videonun altına yazdıkları yorumlarda eleştirilerini sıraladı.

Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Medya, Animasyon, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı - Son Dakika


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